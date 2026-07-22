Un video mostra le fasi immediatamente prima della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. Nel filmato, si vede Fakir ricevere un trattamento di rianimazione. Un avvocato ha riferito che l’uomo aveva un volto marrone, attribuendo questa caratteristica all’uso di uno spray. La registrazione è stata resa pubblica in relazione alle indagini in corso.

Un nuovo video spunta sugli istanti immediatamente precedenti alla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino che ha perso la vita durante un controllo di polizia al Pilastro a Bologna. Si tratta di un filmato di un minuto e 14 secondi, in cui si vede l'uomo a terra ancora legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa. Due praticano manovre di rianimazione: uno compie compressioni toraciche e un altro la ventilazione. Sul corpo i fili del defibrillatore. Vicino e in ginocchio anche un agente. Questo quanto si vede in un video dato all'Ansa dai legali dei familiari dell'uomo. "Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, il video della rianimazione. Il legale: "Volto marrone per lo spray"

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In video la rianimazione di Fakir, legato e volto marrone per lo spray

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In un video la rianimazione di Fakir. La difesa: 'Legato e con il volto marrone per lo spray'. Nel filmato dato all'ANSA da Anselmo, l'avvocato della famiglia, si vedono gli operatori intenti nei soccorsi. #ANSA x.com

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