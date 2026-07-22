Fabrizio Corona apre a discesa in politica | A dicembre lancio il partito a giugno le elezioni Trump mi finanzierà - VIDEO

Fabrizio Corona ha annunciato l'intenzione di creare un partito politico a dicembre e di presentarsi alle elezioni a giugno, affermando che riceverà finanziamenti dall’ex presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, le condanne passate che superano i cinque anni di carcere comportano un’interdizione perpetua dai pubblici uffici, impedendogli di candidarsi o ricoprire cariche pubbliche.

L'eventuale discesa in campo di Corona, però, si scontra con un rilevante impedimento giuridico. A causa delle condanne riportate in passato, superiori ai cinque anni di pena, nei suoi confronti è scattata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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FABRIZIO CORONA SCENDE IN CAMPO IN POLITICA CON MARIO ADINOLFI E ROBERTO VANNACCI

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