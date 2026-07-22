F1 statistiche GP Ungheria 2026 Hamilton completerà la nona sinfonia ossia ‘La Rossa’?
Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 del 2026 ha celebrato il suo quarantesimo anniversario. Durante l’evento, sono stati raccolti dati e statistiche relative alla gara, senza particolari variazioni rispetto alle edizioni precedenti. Tra i piloti in gara, si discute sulla possibilità che Hamilton possa vincere la sua nona vittoria in questa pista, riferendosi simbolicamente alla “nona sinfonia”. Non sono stati comunicati altri dettagli ufficiali o risultati specifici della gara.
Il Gran Premio d’Ungheria di F1 festeggia il proprio quarantennale. In questo 2026, l’appuntamento magiaro può permettersi di celebrare il fatto di aver varcato la fatidica soglia degli “anta”. Un traguardo significativo per una nazione priva di grandi aziende automobilistiche o di piloti in grado di fare da catalizzatori mediatici. Negli anni ’80, la grande forza ungherese fu il fatto di essere una “ finestra sull’Occidente ”. Erano ancora i tempi della cortina di ferro, andare a correre nell’Europa dell’Est rappresentava un autentico avvenimento. Difatti, l’appuntamento attirava folle oceaniche provenienti da tutti i Paesi della galassia comunista. 🔗 Leggi su Oasport.it
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