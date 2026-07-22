F1 statistiche GP Ungheria 2026 Hamilton completerà la nona sinfonia ossia ‘La Rossa’?

Notizia in breve

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 del 2026 ha celebrato il suo quarantesimo anniversario. Durante l’evento, sono stati raccolti dati e statistiche relative alla gara, senza particolari variazioni rispetto alle edizioni precedenti. Tra i piloti in gara, si discute sulla possibilità che Hamilton possa vincere la sua nona vittoria in questa pista, riferendosi simbolicamente alla “nona sinfonia”. Non sono stati comunicati altri dettagli ufficiali o risultati specifici della gara.