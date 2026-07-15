F1 statistiche GP Belgio 2026 Hamilton primo pilota a vincere con 3 team diversi?

Il Gran Premio del Belgio 2026 si svolgerà domenica 19 luglio all’autodromo di Spa-Francorchamps, che ospita questa gara per la 59ª volta. L’evento si tiene nella sua storica sede dal 1983, dopo un periodo di assenza tra il 1970 e il 1983. È la settantunesima edizione del GP, che si disputa in questa pista dal 1950 al 1970 e poi dal 1983 in poi.

La settantunesima edizione del Gran Premio del Belgio di Formula 1 si disputerà domenica 19 luglio 2026. Si correrà per la cinquantanovesima volta nell’autodromo di Spa-Francorchamps, utilizzato assiduamente dal 1950 al 1970 e poi dal 1983 a oggi. Nel mezzo una parentesi, durante la quale la pista era caduta in disuso. Il tracciato situato nelle Ardenne era difatti considerato pericolosissimo, anche più del famigerato Nübrurgring. Una fama negativa corroborata dai fatti, poiché gli incidenti mortali si susseguivano con inquietante frequenza. Alfine, i piloti dissero “basta”, obbligando di fatto il management del Circus a cercare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Oasport.it

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