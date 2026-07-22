La Ferrari si prepara per il Gran Premio d'Ungheria sul circuito dell'Hungaroring, dopo aver avuto due weekend di gara considerati positivi. Il team ha sottolineato l'importanza di affrontare questa tappa con massima concentrazione e disciplina, in vista di una fase decisiva della stagione. La squadra ha espresso fiducia in crescita, puntando a mantenere il rendimento ottenuto nelle ultime gare.

Fiducia in Crescita per la Ferrari a Budapest. ROMA (ITALPRESS) – La Ferrari si appresta a vivere un weekend cruciale sul circuito dell’Hungaroring, dopo aver affrontato due weekend di gara molto positivi. Il Team Principal Fred Vasseur esprime ottimismo riguardo ai risultati ottenuti, parlando di come la squadra abbia maximizzato le performance grazie a un efficace lavoro di team. “Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra”, afferma Vasseur, sottolineando l’importanza del gruppo unito in questa fase della stagione. Il circuito ungherese è conosciuto per le sue caratteristiche particolari, che potrebbero avvantaggiare la Ferrari rispetto agli avversari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - F1 GP Ungheria: Vasseur, “A Budapest con la massima concentrazione e disciplina”

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