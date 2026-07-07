Il 3 luglio è stato firmato il secondo contratto internazionale per il progetto Gcap, un caccia di sesta generazione. Il programma coinvolge Italia, Giappone e Regno Unito, con un investimento di 4,6 miliardi di euro. La firma è avvenuta poco prima della scadenza degli accordi precedenti, segnando un passo importante nella collaborazione tra i tre paesi per lo sviluppo del nuovo aereo.

Il 3 luglio scorso, quando ormai mancava poco alla scadenza degli accordi in essere, è stato assegnato il secondo contratto internazionale congiunto per la realizzazione del Global Combat Air Programme (Gcap), il caccia di nuova generazione che vede la collaborazione tra Italia, Giappone e Regno Unito. Il nuovo contratto stipulato in favore di Joint-venture Edgewing (Bae System, Leonardo, Jaiec), ha un valore di 4,6 miliardi di sterline e consente di completare la fase di definizione del concept avanzato e di valutazione del programma, nonché di proseguire con la progettazione dettagliata e con lo sviluppo per i prossimi 18 mesi, ed è stato emesso dalla Gcap Agency, l’ente che gestisce il programma per conto dei governi delle tre nazioni che lo finanziano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caccia di sesta generazione, la mossa da 4,6 miliardi per costruire il super aereo del futuro

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