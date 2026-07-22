Ex Valve contro chi protesta per l’addio di PlayStation ai giochi fisici | Siete voi ad aver scelto il digitale

L’annuncio di Sony ha fatto tremare le fondamenta del gaming tradizionale: dal 2028 niente più giochi su disco fisico per le console della casa giapponese. Una rivoluzione che ha scatenato polemiche, nostalgia e un fiume di proteste sui social. Ma secondo Chet Faliszek, ex scrittore di Valve e firma dietro capolavori come Half-Life e Left 4 Dead, i giocatori dovrebbero guardare allo specchio prima di puntare il dito contro le multinazionali. Il messaggio è chiaro e senza filtri: avete voluto il digitale, ora non fate i piagnoni. In un video pubblicato su YouTube e rapidamente diventato virale, Faliszek non usa mezzi termini. “Tu, consumatore, hai fatto una scelta, e la tua scelta è stata il digitale”, attacca senza giri di parole. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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