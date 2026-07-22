Ex Valve contro chi protesta per l’addio di PlayStation ai giochi fisici | Siete voi ad aver scelto il digitale
Un ex dipendente di Valve ha commentato le proteste contro l’addio di PlayStation ai supporti fisici, affermando che la scelta di passare al digitale è dei consumatori. L’annuncio di Sony prevede che dal 2028 le console non supporteranno più giochi su disco fisico. La decisione ha suscitato reazioni tra chi preferisce ancora il formato tradizionale, mentre altri vedono nel digitale una direzione inevitabile.
L’annuncio di Sony ha fatto tremare le fondamenta del gaming tradizionale: dal 2028 niente più giochi su disco fisico per le console della casa giapponese. Una rivoluzione che ha scatenato polemiche, nostalgia e un fiume di proteste sui social. Ma secondo Chet Faliszek, ex scrittore di Valve e firma dietro capolavori come Half-Life e Left 4 Dead, i giocatori dovrebbero guardare allo specchio prima di puntare il dito contro le multinazionali. Il messaggio è chiaro e senza filtri: avete voluto il digitale, ora non fate i piagnoni. In un video pubblicato su YouTube e rapidamente diventato virale, Faliszek non usa mezzi termini. “Tu, consumatore, hai fatto una scelta, e la tua scelta è stata il digitale”, attacca senza giri di parole. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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