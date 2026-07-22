Europei Under 20 di Atletica i convocati dell’Italia | dal 5 al 9 agosto in gara a Eugene

Da ilfaroonline.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Europei Under 20 di Atletica si terranno dal 5 al 9 agosto a Eugene. Sono stati annunciati i convocati italiani per questa competizione, che segue gli Europei Under 18, conclusi con otto medaglie per l’Italia. La squadra Under 20 si prepara a rappresentare il paese in questa kermesse europea, con atleti pronti a confrontarsi in diverse discipline. La manifestazione si svolge negli Stati Uniti, e gli atleti italiani sono in partenza per Eugene.

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Terminati gli Europei Under 18 di Atletica con l’Italia che ha ottenuto 8 medaglie, arrivano in calendario quelli che riguardano la categoria per gli Under 20. La competizione continentale si svolgerà a Eugene, in Oregon, dal 5 al 9 agosto. Sono stati convocati 64 Azzurri, tra cui 33 uomini e 31 donne. Tra di essi, sono presenti i protagonisti di Rieti, come Kelly Doualla, Alessia Succo, Antony Del Pioluogo, Elisa Calzolari, Nicolò Borello. I convocati dell’Italia – Fonte FIDALfidal.it. UOMINI 100m – 4x100m e mista Edwin FERMIN GALVAN Atletica Lib. S.A.N.P. 100m – 4x100m e mista Daniele ORLANDO A.S.D. Atl. Agropoli 100m – 4x100m e mista Leonardo PRATALI Atl. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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