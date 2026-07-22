Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 22 luglio 2026
L’estrazione di VinciCasa del 22 luglio 2026 si svolge alle 20:30. Il gioco consiste nel indovinare cinque numeri su quaranta per vincere una casa. I numeri vincenti di oggi saranno annunciati durante l’estrazione, che si tiene questa sera. Non sono stati ancora comunicati i numeri estratti.
Estrazione VinciCasa oggi 22 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 21 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 20 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 19 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 18 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 17 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 22 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
Notizie e thread social correlati
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 maggio 2026Oggi, 22 maggio 2026, alle ore 20:30, si tiene l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su...
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 giugno 2026Oggi, 22 giugno 2026, alle 20:30, si è svolta l’estrazione del concorso VinciCasa.
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 luglio; VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 luglio; VinciCasa, l’estrazione di venerdì 17 luglio; VinciCasa, l’estrazione di domenica 19 luglio.
Estrazione Vincicasa n. 199 di sabato 18 luglio 2026 #VinciCasa #LeoBar_Sulbiate, facebook
Simbolotto, estrazione di oggi 21 luglio 2026 | LottoSimbolotto, estrazione di oggi martedì 21 luglio 2026 in diretta live | Simboli estratti | Lotto | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it
Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it