Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 22 maggio 2026

Oggi, 22 maggio 2026, alle ore 20:30, si tiene l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. La lotteria si svolge regolarmente e i numeri estratti vengono comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione. L’evento si svolge in una sala dedicata, con la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e operatori di gioco. I numeri vincenti di questa estrazione saranno resi noti attraverso i canali ufficiali al termine della sessione.

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Estrazione VinciCasa oggi 22 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 21 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 20 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 19 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 18 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 17 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 22 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia Sullo stesso argomento Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 aprile 2026 Estrazione Superenalotto oggi 21 maggio 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi giovedì 21 maggio 2026: i numeri vincenti estratti. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it VinciCasa, nessuna casa assegnata nell’estrazione del 18 maggioVinciCasa non assegna alcun immobile nella combinazione del 18 maggio, mentre premia le fasce minori mentre prosegue la corsa al '5'. gioconews.it