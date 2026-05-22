Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 22 maggio 2026
Oggi, 22 maggio 2026, alle ore 20:30, si tiene l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. La lotteria si svolge regolarmente e i numeri estratti vengono comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione. L’evento si svolge in una sala dedicata, con la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e operatori di gioco. I numeri vincenti di questa estrazione saranno resi noti attraverso i canali ufficiali al termine della sessione.
Estrazione VinciCasa oggi 22 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 21 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 20 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 19 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 18 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 17 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 22 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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