Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 22 luglio 2026

Da tpi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio 2026 alle 20 si è svolta l’estrazione del gioco “Si Vince Tutto”, concorso speciale del SuperEnalotto. La lotteria, lanciata nel 2001 e prevista ogni settimana, ha estratto i numeri vincenti questa sera. L’evento si è tenuto alle ore stabilite, senza altre variazioni rispetto alle date precedenti. Nessuna informazione sui numeri estratti o eventuali vincite è stata ancora resa pubblica.

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Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 22 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto. Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del gioco “ Si vince tutto “, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, 22 luglio 2026, alle ore 20: ECCO LA COMBINAZIONE VINCENTE:   Le ultime estrazioni: L’ESTRAZIONE DEL 15 LUGLIO L’ESTRAZIONE DELL’8 LUGLIO L’ESTRAZIONE DEL 1 LUGLIO L’ESTRAZIONE DEL 24 GIUGNO L’ESTRAZIONE DEL 17 GIUGNO Si Vince Tutto: come funziona oggi 22 luglio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

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