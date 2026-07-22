Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 22 luglio 2026

Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio 2026 alle 20 si è svolta l’estrazione del gioco “Si Vince Tutto”, concorso speciale del SuperEnalotto. La lotteria, lanciata nel 2001 e prevista ogni settimana, ha estratto i numeri vincenti questa sera. L’evento si è tenuto alle ore stabilite, senza altre variazioni rispetto alle date precedenti. Nessuna informazione sui numeri estratti o eventuali vincite è stata ancora resa pubblica.