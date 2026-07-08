Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 8 luglio 2026

Da tpi.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione del gioco “Si Vince Tutto” è avvenuta alle ore 20 di mercoledì 8 luglio 2026. Si tratta di un concorso speciale del SuperEnalotto, introdotto nel 2001, che si svolge ogni settimana il mercoledì sera. Durante l’estrazione sono stati estratti i numeri vincenti, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui premi assegnati. Il concorso mette in palio l’intero montepremi accumulato.

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Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 8 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto. Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del gioco “ Si vince tutto “, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, 8 luglio 2026, alle ore 20: ECCO LA COMBINAZIONE VINCENTE:   Le ultime estrazioni: L’ESTRAZIONE DEL 1 LUGLIO L’ESTRAZIONE DEL 24 GIUGNO L’ESTRAZIONE DEL 17 GIUGNO L’ESTRAZIONE DEL 10 GIUGNO L’ESTRAZIONE DEL 3 GIUGNO Si Vince Tutto: come funziona oggi 8 luglio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

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