Estrazione Million Day di oggi 22 luglio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Notizia in breve

Alle ore 13 e alle 20,30 di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day. L’estrazione è avvenuta in diretta, e i numeri sono stati comunicati immediatamente dopo le operazioni di sorteggio. La lotteria si svolge ogni giorno, con estrazioni programmate in due fasce orarie. I numeri di questa giornata sono stati resi noti attraverso i canali ufficiali.