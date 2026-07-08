Estrazione Million Day di oggi 8 luglio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Notizia in breve

Alle ore 13 e alle ore 20,30 di mercoledì 8 luglio 2026 sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day. L’estrazione si è svolta in diretta, con i numeri annunciati in sequenza. La prima estrazione pomeridiana si è conclusa alle 13, mentre quella serale è avvenuta alle 20,30. Nessuna informazione sui numeri specifici è stata fornita nel testo.