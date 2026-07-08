Estrazione Million Day di oggi 8 luglio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì
Alle ore 13 e alle ore 20,30 di mercoledì 8 luglio 2026 sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day. L’estrazione si è svolta in diretta, con i numeri annunciati in sequenza. La prima estrazione pomeridiana si è conclusa alle 13, mentre quella serale è avvenuta alle 20,30. Nessuna informazione sui numeri specifici è stata fornita nel testo.
Estrazione Million Day oggi mercoledì 8 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 8 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026
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