Arezzo, 22 luglio 2026 – La stagione teatrale 20262027 del Teatro Comunale di Bucine, intitolata "Storie condivise", potrà contare sul sostegno di E.S.TR.A. S.p.A., che ha scelto di affiancare il cartellone come sponsor, confermando il proprio impegno a favore della crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. Nel motivare la decisione, Estra ha evidenziato la qualità della proposta artistica e il valore del progetto, sottolineando in particolare la centralità delle persone, la valorizzazione delle professionalità giovanili e la capacità del teatro di rappresentare un luogo di aggregazione, crescita culturale e sviluppo sociale per l'intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estra sponsor della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Comunale di Bucine

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