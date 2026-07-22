Estate smart working senza stress | ecco come lavorare al meglio da casa

Durante l’estate, lo smart working si svolge tra case vicino al mare, vagoni di treni silenziosi e terrazze ventilate. Tuttavia, con molte call consecutive e rumori di sottofondo, mantenere la concentrazione diventa difficile. La varietà di ambienti si scontra con le sfide di gestire le riunioni e il disturbo ambientale, rendendo complicato lavorare senza stress anche in spazi alternativi.

Una casa in affitto a due passi dal mare, il vagone silenzioso di un treno o una terrazza ventilata che diventa ufficio per un giorno. L’estate moltiplica le combinazioni dello smart working, ma quando l’agenda si riempie di call consecutive e la confusione di sottofondo sale, l’illusione di lavorare ovunque si scontra con la realtà. È qui che le cuffie giuste smettono di essere un accessorio e diventano lo strumento per difendere la propria concentrazione. In Italia si contano circa 3,57 milioni di lavoratori ibridi (fonte CGIL nazionale). Tra questi, il fenomeno della workation (lavorare in estate dal luogo di vacanza) coinvolge quasi 1 lavoratore su 10 (fonte: geopop). 🔗 Leggi su Panorama.it

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Estate e pancia in menopausa: come sentirti libera

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