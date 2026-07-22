Esodo estivo il 1° agosto e l’8 agosto i giorni peggiori per mettersi in viaggio

Il 1° e l’8 agosto sono i giorni con il traffico più intenso sulle strade italiane, secondo il piano di viabilità. Cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati sono stati predisposti per limitare code e incidenti. La pianificazione riguarda agosto e settembre 2026, con indicazioni sulle giornate più critiche per i viaggi estivi. Nessuna altra informazione sui dettagli delle misure o sugli effetti delle restrizioni.

Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell’ esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Le giornate da bollino nero. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le partenze si concentreranno dal pomeriggio del venerdì e per tutta la giornata di sabato. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattine di sabato 1° agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero, il livello massimo previsto per il traffico. 🔗 Leggi su Open.online

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QUANDO LESODO INIZIAVA IL PRIMO GIORNO DI LUGLIO | 05/07/2026

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