Francesco Battistoni eletto alla guida di Forza Italia delle Marche | Un riconoscimento al lavoro sul territorio

Francesco Battistoni è stato eletto segretario regionale di Forza Italia nelle Marche. L’elezione si è svolta a Macerata, durante il congresso del partito, e si è conclusa con un voto unanime. La nomina è avvenuta in un’assemblea alla quale hanno partecipato i rappresentanti del partito nella regione. Battistoni ha ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio e ha assunto ufficialmente l’incarico durante l’evento.

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