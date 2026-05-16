Francesco Battistoni eletto alla guida di Forza Italia delle Marche | Un riconoscimento al lavoro sul territorio

Da viterbotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Battistoni è stato eletto segretario regionale di Forza Italia nelle Marche. L’elezione si è svolta a Macerata, durante il congresso del partito, e si è conclusa con un voto unanime. La nomina è avvenuta in un’assemblea alla quale hanno partecipato i rappresentanti del partito nella regione. Battistoni ha ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio e ha assunto ufficialmente l’incarico durante l’evento.

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Francesco Battistoni è il nuovo segretario regionale di Forza Italia nelle Marche. L'elezione è avvenuta per acclamazione a Macerata, durante i lavori del congresso della compagine azzurra. Una nomina che, pur riguardando geograficamente un'altra regione, riverbera i suoi effetti anche sul piano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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