Un articolo pubblicato su una rivista-libro ha scatenato un acceso dibattito sulla questione della lingua sarda. La discussione riguarda la condizione di una regione bilingue, con particolare attenzione alle modalità di conservazione, resistenza, innovazione, riconoscimento e insegnamento delle lingue locali. La pubblicazione ha portato alla luce diverse opinioni e posizioni su come preservare e valorizzare la lingua sarda nel contesto attuale.

L’anticipazione sul Post di un articolo di una rivista-libro ha suscitato un acceso dibattito. Il tema è quello di una regione bilingue e delle forme di conservazione, resistenza, innovazione, riconoscimento, insegnamento. Con molti commenti, anche critici, cui qui risponde l’autrice. Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli Ep. 479 – Tutto quello che vorreste sapere sul libro che ha vinto il Premio Strega (con Michele Mari). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 484 – La molto discussa questione della lingua sarda (con Paola Soriga)

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