La lingua sarda si può ancora salvare

La lingua sarda, parlata da poco più di un milione di persone, è la più numerosa tra le minoranze linguistiche riconosciute in Italia. La maggior parte dei parlanti è bilingue, combinando il sardo con l’italiano. La lingua è ancora utilizzata quotidianamente, anche se si registra un calo di diffusione tra le giovani generazioni. La tutela ufficiale permette di mantenere vive alcune varietà del sardo, ma la trasmissione intergenerazionale è in diminuzione.

La minoranza linguistica sarda è la più numerosa tra le 12 riconosciute in Italia: ne fa parte poco più di un milione di persone, quasi tutte bilingui. Eppure, fino a non molto tempo fa il sardo sembrava sul punto di scomparire: per molto tempo nonni e genitori non l’hanno insegnato ai figli, convinti che parlare bene l’italiano avrebbe garantito loro un futuro migliore. È una storia che accomuna i luoghi in cui c’è stata una dominazione: la lingua imposta diventa quella ufficiale mentre quella locale finisce per essere considerata dagli stessi parlanti un segno di inferiorità, da usare solo in famiglia e tra amici. Oggi le cose sono... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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