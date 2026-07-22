Enzo Iacchetti svela il suo orientamento politico e il retroscena sul voto | Grande errore mi pento

Enzo Iacchetti ha dichiarato di essere un militante comunista e ha espresso rammarico per un precedente voto, definendolo un errore. Lo ha comunicato durante un evento a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, il 17 luglio 2026, nell’ambito della rassegna Naturalmente Pianoforte organizzata da un curatore culturale. Iacchetti ha parlato apertamente delle sue convinzioni politiche e del suo pentimento riguardo a una scelta elettorale passata.

Enzo Iacchetti ha fatto chiarezza sul suo orientamento politico, definendosi un militante comunista. Il conduttore, attore e comico ne ha parlato lo scorso 17 luglio 2026 a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, durante l’evento organizzato nell’ambito della rassegna Naturalmente Pianoforte curata da Andrea Scanzi. Iacchetti ha spiegato di non considerare offensiva la definizione di “comunista”, rivendicando il valore che attribuisce a questa parola e distinguendolo dalle degenerazioni storiche del movimento. “Non trovo che la definizione sia un’offesa perché al di là dei milioni di persone che ha ucciso Stalin, non ho mai più conosciuto un... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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