Un’enoteca del centro ha ricevuto una multa di 300 euro per aver esposto un’insegna mobile. Il gestore ha commentato ironicamente sulla pulizia della città, chiedendosi se sia così ordinata da non consentire cartelli pubblicitari. La Polizia locale ha notificato il verbale, mentre il proprietario mostra il documento, criticando implicitamente le norme vigenti. La multa riguarda la presenza dell’insegna, considerata non conforme alle regole locali.

«È questa la città europea? È una città talmente linda che non ci può stare neanche un'insegna? Chiedo per un amico», dice il gestore dell'Enoteca A La Cave in via Gasparo da Salò mentre sventola il verbale della multa che ha comminato la Polizia locale. L'agente solerte ha inflitto una sanzione al negozio del centro storico cittadino perché aveva collocato dinanzi alla propria attività un piccolo cartello mobile. «Questa è l'insegna davanti alla mia attività, che si trova all'interno di un palazzo - denuncia sul proprio account Instagram il titolare dell'attività -. Il cartello viene esposto alle 17 quando apro il negozio e alle 20 viene ritirata». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Enoteca del centro espone un'insegna mobile e viene multata con 300 euro: «La città europea è talmente linda che non prevede cartelli?»

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