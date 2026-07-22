energia rock e divenrtimento con le mos

Stasera alle 21 lo Slaughter Club di Paderno Dugnano (via Tagliabue 4) ospita il concerto delle giapponesi Mos (Music Omotenashi Sisters), che arrivano per la prima volta in Italia. Le Mos sono un band brass rock tutta al femminile con sassofono tenore, sassofono alto, trombone e tromba. Il quartetto fonde virtuosismi degli strumenti a fiato con coreografie energiche e colorate. Molto note - e condivise - sui social, le Mos hanno raggiunto nel 2023 le semifinali di America’s Got Talent. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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