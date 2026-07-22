Energia rock e divenrtimento con le Mos
Stasera alle 21, lo Slaughter Club di Paderno Dugnano ospiterà il primo concerto in Italia delle band giapponesi Mos (Music Omotenashi Sisters). La serata vedrà esibizioni di musica rock e intrattenimento, con ingresso pressoché gratuito. La location si trova in via Tagliabue 4. L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo il gruppo giapponese per la prima volta nel paese.
Stasera alle 21 lo Slaughter Club di Paderno Dugnano (via Tagliabue 4) ospita il concerto delle giapponesi Mos (Music Omotenashi Sisters), che arrivano per la prima volta in Italia. Le Mos sono un band brass rock tutta al femminile con sassofono tenore, sassofono alto, trombone e tromba. Il quartetto fonde virtuosismi degli strumenti a fiato con coreografie energiche e colorate. Molto note - e condivise - sui social, le Mos hanno raggiunto nel 2023 le semifinali di America’s Got Talent. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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