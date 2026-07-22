Un impianto fotovoltaico installato su un capannone dismesso fornisce energia a circa 300 famiglie. L’installazione si trova lungo la provinciale tra Lodi e Cremona e rappresenta un progetto di energia green a chilometri zero. La nuova iniziativa coinvolge la società Accornero Srl e fa parte della Cers Solare Lodigiana, una comunità energetica rinnovabile e solidale. La presentazione si è svolta ieri, segnando un ritorno alla produzione di energia da fonti rinnovabili su un’area precedentemente dismessa.

San Martino in Strada (Lodi), 22 luglio 2026 – Una fabbrica dismessa che torna a produrre valore sotto forma di energia rinnovabile. È stato presentato ieri, lungo la provinciale Lodi-Cremona, l’ingresso di Accornero Srl nella Cers Solare Lodigiana, la Comunità energetica rinnovabile e solidale del Lodigiano. Nei capannoni dell’area, recuperata dopo anni di inattività, è già in esercizio un impianto fotovoltaico da circa 760 kilowatt, realizzato sui tetti dell’edificio e legato all’imprenditore lodigiano Filippo Barlotti. L’energia prodotta sarà messa a disposizione della comunità energetica, rafforzando la quota condivisibile tra i soci e dando nuova funzione a uno spazio produttivo abbandonato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Energia green a chilometri zero: sui capannoni della fabbrica dismessa un impianto fotovoltaico a servizio di 300 famiglie

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