Elisabetta Gregoraci indossa un bikini marinière bianco e nero mentre cammina lungo la spiaggia di Capri. Il mare è di un blu intenso, e si sente il profumo di limoni nell’aria. I faraglioni si alzano all’orizzonte, creando uno sfondo imponente. L’atmosfera ricorda quella di un classico film hollywoodiano, con il sole che illumina la scena e l’estate che si fa sentire in ogni dettaglio.

Mare blu profondo, un profumo intenso di limoni e l’imponente profilo dei faraglioni che si staglia all’orizzonte: diciamocelo, vi è qualcosa di intrinsecamente magico nell’estate di Capri, un’atmosfera da vecchia Hollywood che ogni anno sembra risvegliarsi al primo accenno di sole. Quella descritta sembra a tutti gli effetti la sceneggiatura mozzafiato di un film d’epoca, e a calcarne le scene, stavolta, è stata una delle regine indiscusse della televisione italiana. Trattenutasi presso l’Isola Azzurra dopo aver ricoperto il ruolo di madrina sul palco dei Capri Music Awards 2026, Elisabetta Gregoraci con il suo ultimo post Instagram ha riacceso i riflettori sullo stile balneare più chic di sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci incanta Capri in bianco e nero: il bikini marinière

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci incanta la Toscana con un bikini bianco e sfoggia il perfetto look d’inizio estate (con dettaglio romantico)

Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri tra bikini, faraglioni e "un pizzico di magia"Elisabetta Gregoraci si trova a Capri, dove ha condiviso scatti tra bikini e i famosi faraglioni.

Si parla di: Elisabetta Gregoraci sfila in bikini a 46 anni: fisico scolpito e addominali d’acciaio.

Elisabetta Gregoraci incanta Capri in bianco e nero: il bikini marinièreIl bicolore più amato della storia è tuttora il massimo dell’eleganza estiva: sul look da diva d’altri tempi di Elisabetta Gregoraci nella perla del Golfo di Napoli. dilei.it

Da Mertens alla Gregoraci: a Capri tra musica e relaxL’isola di Capri si conferma meta prediletta delle star per trascorrere giornate di relax tra il mare cristallino, panorami mozzafiato e passeggiate di shopping nelle vie del lusso. Un ... ilmattino.it