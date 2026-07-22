Elisabetta Di Nardo svela i suoi progetti per il domani

A soli sette anni, Elisabetta Di Nardo di Napoli ha già idee chiare sul suo futuro tra cinema, moda e creatività. La ragazza, alta 130 centimetri, ha occhi e capelli castani e vive nella città partenopea. Nonostante la giovane età, ha condiviso i suoi progetti per il domani, dimostrando determinazione e interesse per vari settori.

. La giovanissima napoletana racconta le sue ambizioni tra cinema, moda e creatività. Ha solo 7 anni, ma idee già molto chiare sul suo futuro. Elisabetta Di Nardo vive a Napoli, è alta 130 cm, ha occhi e capelli castani. Dolce, determinata e piena di fantasia, affronta ogni nuova esperienza con entusiasmo, coltivando il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo tra recitazione, moda e creatività. Elisabetta Di Nardo ph Press Elisabetta, qual è il tuo più grande sogno?. «Diventare un’attrice. Mi piacerebbe recitare in film o serie TV e interpretare tanti personaggi diversi, divertendomi davanti alla telecamera.» Ti piacerebbe fare anche qualcosa nel mondo della moda?. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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