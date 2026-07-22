Elisa Leonardi e Ciro Solimeno in crisi? Lei nega | Finto gossip su situazioni mai esistite

Elisa Leonardi ha negato sui social una crisi con Ciro Solimeno, smentendo i rumors circolati negli ultimi giorni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha definito le voci di una presunta rottura come “finto gossip” e ha precisato che le situazioni menzionate non sono mai esistite. Nessuna conferma o dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze di tali voci.

Sui social Elisa Leonardi smentisce la crisi con Ciro Solimeno, cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Da giorni circolano alcuni rumors di una presunta crisi tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno, coppia nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. Storia Ig di Elisa Leonardi (Screen Ig stories @elisaleonardi17) Sui social la coppia appare sempre più unita, c’è però chi ha insinuato che il rapporto avrebbe preso una brutta piega dopo che lui è stato pizzicato ad una cena con l’ex corteggiatrice Alessia Antonetti. I due non erano da soli, la situazione ha davvero infastidito la fidanzata dell’ex tronista? A fare chiarezza è stata lei stessa tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove ha smentito la crisi con Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Elisa Leonardi e Ciro Solimeno Amore e Affetto dopo Uomini e Donne

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