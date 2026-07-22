Vaglia (Firenze), 22 luglio 2026 – Gli Elio e le Storie Tese hanno “cucinato” ieri sera un concerto di grandissimo successo al MusArt Festival, tappa toscana del loro tour "A La Carte!”, purtroppo però interrotto dalla pioggia che ha primo sospeso, e poi definitivamente concluso il loro show dopo quasi un'ora e mezza. “Cari amici di Pratolino, ci dispiace aver dovuto interrompere la cena prima dei dessert: disavventure della ristorazione all’aperto! Grazie a tutti per essere venuti e speriamo abbiate gradito”, ha scritto la band sui social. Postando poi un video del pubblico che si era riparato dal maltempo senza perdere l’occasione di intonare tutti insieme “Tapparella”, che a 30 anni esatti dalla sua pubblicazione resta uno dei pezzi più amati dai fan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elio e le Storie Tese, un gran concerto “cucinato” per i fan. Fuggi fuggi per colpa della pioggia

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