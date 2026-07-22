Nel match tra Italia e Olanda valido per i quarti di finale della Nations League 2026 di volley femminile, Eleonora Fersino si è distinta come libero, offrendo un contributo importante in difesa. La giocatrice ha mostrato grande intensità e concentrazione durante tutta la partita, aiutando la squadra a mantenere il controllo nei momenti decisivi. La sua presenza è stata evidente nel ritmo e nella solidità del reparto difensivo azzurro.

Eleonora Fersino si è ben distinto in Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Il libero ha fornito un apporto importante durante il confronto dominato dalle azzurre, che si sono imposte con un secco 3-0 sul campo di Macao (Cina) e si sono così qualificata alla semifinale di sabato 25 luglio, da disputare contro la vincente del confronto tra Brasile e Giappone. L’azzurra ha preso benissimo le redine del ruolo rimasto in campo a Monica De Gennaro nell’ultimo decennio e rappresenta ormai un punto di riferimento in seno al sestetto guidato dal CT Julio Velasco, riuscendo fare la differenza con dei recuperi di grandi impatto e facendosi apprezzare anche per il carisma mostrato in svariate occasioni nel corso degli ultimi due mesi di competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eleonora Fersino: “Guardiamo prima nel nostro campo. Grande intensità e concentrazione contro l’Olanda”

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