Elenoire Casalegno dal flirt con Sgarbi alla relazione con Pandini l' incontro con l' ex portavoce di Salvini

Elenoire Casalegno ha raccontato di aver avuto un flirt con Vittorio Sgarbi e di essere attualmente in una relazione con Matteo Pandini, ex portavoce di un leader politico. La conduttrice si è aperta durante una trasmissione televisiva, parlando anche di un incontro con l'ex portavoce di Salvini.

Elenoire Casalegno, ospite del programma Rai “Storie al Bivio”, si è confidata con la giornalista Monica Setta, parlando a ruota libera della sua vita privata e della relazione con Matteo Pandini, ex portavoce storico di Matteo Salvini. Giornalista ed esperto di comunicazione istituzionale, Pandini ha collaborato con il leader della Lega per circa nove anni. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha anche ricordato il flirt avuto con Vittorio Sgarbi. Elenoire Casalegno e la storia con l'ex portavoce di Salvini: "Con Matteo Pandini prima eravamo amici" Casalegno: "Per ora non parliamo di matrimonio, ma conviviamo" Il flirt con Vittorio Sgarbi Elenoire Casalegno e la storia con l’ex portavoce di Salvini: “Con Matteo Pandini prima eravamo amici” L’amore con Matteo Pandini è nato circa due anni e mezzo fa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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