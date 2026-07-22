Electrolux a Roma ha annunciato un aumento della produzione, ma i lavoratori sono ancora in bilico. La vertenza riguarda il caso Solaro, dove si parla di incrementare i volumi produttivi mentre si chiede una riduzione del personale. Le trattative tra azienda e rappresentanti dei lavoratori continuano, senza che siano stati definiti accordi definitivi. Nessuna decisione è stata presa sulla riduzione dei dipendenti né sulla ripresa delle attività.

Piccoli passi in avanti nella vertenza Electrolux a Roma, con il caso Solaro che rappresenta quasi una contraddizione: si prevede un aumento dei volumi prodotti e contemporaneamente si chiede una riduzione di personale. "Il governo è al lavoro con determinazione per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile, che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aprendo il tavolo Electrolux al Mimit, cui hanno partecipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i vertici dell’azienda, i rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali e datoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Electrolux, il paradosso Solaro. Previsto un aumento di produzione ma i lavoratori restano in bilico

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