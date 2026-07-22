Effetto Iran sui distributori | i prezzi di benzina e diesel tornano a volare

Da lanotiziagiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo undici giorni di bombardamenti statunitensi sull’Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di entrambe le parti, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati nuovamente. La riapertura dello stretto, che collega il Golfo Persico al Mar Arabico, non ha impedito l’aumento dei costi. I distributori segnalano un incremento dei prezzi alla pompa, che si riflette sui consumatori.

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Dopo undici giorni consecutivi di bombardamenti statunitensi sull’Iran e la conseguente chiusura bipartisan dello Stretto di Hormuz, il prezzo dei carburanti torna a impennarsi. A spingere la nuova ondata di rincari sono il Brent, tornato sopra i 90 dollari al barile, e l’aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati. Alla luce di questi dati, torna il caro carburanti. Secondo quanto riporta *Staffetta Quotidiana*, questa mattina, 22 luglio, il prezzo medio della benzina in modalità self service è salito a 1,949 euro al litro (+7 millesimi rispetto a ieri), mentre quello del diesel ha raggiunto i 2,124 euro al litro (+17 millesimi). Invariato il GPL, fermo a 0,745 euro al litro, mentre il metano sale a 1,581 euro al chilogrammo (+5 millesimi). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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