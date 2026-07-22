Il Pnrr in Toscana sta per concludersi, con i lavori pubblici che riprendono a pieno ritmo. Tuttavia, l'edilizia privata rallenta e la crisi abitativa si aggrava. Il Centro studi di Ance Toscana segnala un 2026 caratterizzato da due velocità: da un lato i progressi sui progetti pubblici, dall’altro il rallentamento del settore privato. La ripresa dei cantieri pubblici si avvicina all’obiettivo, mentre le difficoltà nel settore privato continuano a essere evidenti.

Firenze, 22 luglio 2026 – Il Pnrr corre verso il traguardo, i lavori pubblici ripartono, ma l’edilizia privata rallenta e l’emergenza casa si aggrava. È un 2026 a due velocità quello fotografato dal Centro studi di Ance Toscana. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati pubblicati 305 bandi di gara, il 63% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, per un valore complessivo di quasi 470 milioni di euro, cresciuto del 150% grazie anche al ritorno di procedure di importo più elevato. Di segno opposto i finanziamenti destinati agli investimenti nelle abitazion i, scesi a 58,1 milioni di euro. Si sono dimezzati rispetto al 2025 e sono finiti sotto i livelli del 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia Toscana, Pnrr vicino al traguardo. Ance: “Quel modello diventi la normalità”

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