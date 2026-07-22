Garmin ha annunciato Cirqa, la sua prima smart band senza schermo, progettata per competere con il brand Whoop. La device si concentra su monitoraggio della salute e attività fisica, senza integrare uno schermo. La smart band è stata presentata come un nuovo prodotto nel settore del fitness tracking, mantenendo funzionalità di rilevazione dati senza display. La sua uscita fa parte di una strategia di Garmin di espandere l’offerta di dispositivi indossabili.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'ingresso di Garmin nel mondo delle smart band senza schermo era atteso da mesi e ora è arrivato nei negozi: si chiama Garmin Cirqa, se ne parlava più o meno da gennaio ed è il primo prodotto di questo tipo che arriva dall'azienda ormai specializzata da anni in wearable sportivi. Vedendola dall'esterno la formula alla base di questa smart band è la stessa adottata dai rivali Whoop e Fitbit Air: da una parte un look abbastanza elegante da poter essere sfoggiato anche su un red carpet senza far alzare sopracciglia, e dall'altra un concentrato di sensori che tiene traccia di allenamenti e salute senza richiamare costantemente la tua attenzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecco Garmin Cirqa, la prima smart band di Garmin senza schermo che vuole battere Whoop sul suo stesso campo da gioco

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Garmin CIRQA Smart Band Leak — A Screen-Free Smart Band to Challenge Whoop

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