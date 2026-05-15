Cristian Chivu ha vinto la Coppa Italia indossando il suo fidato Garmin

Da gqitalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu si è aggiudicato la Coppa Italia usando un orologio Garmin. La vittoria si è verificata durante la finale, dove il calciatore ha indossato il suo dispositivo elettronico. La competizione si è svolta in un stadio italiano, con numerosi tifosi presenti. La partita ha visto una squadra prevalere sull’altra dopo novanta minuti di gioco. Dopo il match, Chivu ha mostrato il suo orologio Garmin ai media presenti in tribuna. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato comunicato.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sarà un lungo weekend di festa per l'Inter, che mercoledì ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio a Roma 2-0 e domenica 17 maggio, comunque vada la partita contro Hellas Verona, festeggerà a Milano, con una parata da San Siro a piazza Duomo, il Doblete. Ovvero l'accoppiata Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione. Solo José Mourinho e Roberto Mancini lo hanno conquistato prima di Cristian Chivu, ma Chivu ce l'ha fatta al primo tentativo, questo fa la differenza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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