Entro venerdì, la società punta a completare l'acquisto di un esterno offensivo prima della partenza per la tournée in Inghilterra. Il nome più caldo è Bakayoko, mentre Soulé potrebbe essere una delle opzioni. Il direttore sportivo ha confermato l'intenzione di chiudere l'operazione entro la data stabilita. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali accordi già raggiunti. La rosa si prepara a partire con i nuovi innesti già definiti o in fase di definizione.

L’obiettivo è di quelli ambiziosi. Ma Fabio Paratici non è tipo da tirarsi indietro. Consegnare un esterno offensivo a Fabio Grosso entro venerdì, quando la squadra partirà alla volta della tournée inglese. Potrà riuscirci oppure no, ma giorno più giorno meno non cambierà il risultato. La Fiorentina ha bisogno di accelerare su quel fronte per non rendere vane la permanenza in Inghilterra e l’amichevole in Austria contro il Real Madrid. Grosso si sta ‘arrangiando’ con Gudmundsson largo a sinistra e qualche giovane a destra, ma in quel ruolo servono almeno quattro interpreti. E per quello che si è capito, almeno una coppia (quella titolare) sarà all’altezza degli altri colpi effettuati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E ora tutto sugli esterni offensivi. Un colpo entro venerdì. Soulé strada possibile. Il favorito è Bakayoko

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And now all about the attacking wingers. A deal by Friday. Soulé is a possible option. Bakayoko is the favorite.L’obiettivo è di quelli ambiziosi. Ma Fabio Paratici non è tipo da tirarsi indietro. Consegnare un offensive winger a Fabio Grosso entro venerdì, quando la squadra partirà alla volta della tournée ing ... sport.quotidiano.net

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