Tragedia nel mondo del cinema internazionale: l'attrice statunitense Kaylee Hottle, nota al pubblico globale per aver interpretato il personaggio di Jia nella celebre saga cinematografica Godzilla vs. Kong, è morta all'età di 19 anni in seguito a un grave incidente stradale. La giovane è deceduta nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio nel Maryland, a causa dei traumi riportati dopo che la vettura sulla quale viaggiava come passeggera è uscita di carreggiata finendo violentemente contro un canale di scolo. Secondo quanto ricostruito dall'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, lo schianto è avvenuto intorno alle ore 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morta a soli 19 anni l'attrice Kaylee Hottle: era tra le star della serie di film "Godzilla"

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ADDIO a KAYLEE HOTTLE, MORTA in un INCIDENTE lATTRICE che comunicava a segni con GODZILLA

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Kaylee Hottle, chi era la giovane attrice di Godzilla morta a 19 anni in un incidente stradale: età, carriera e vita privataUna giovane attrice nota per aver interpretato Jia nella saga di Godzilla è deceduta a 19 anni in un incidente stradale nel Maryland.

Kaylee Hottle, morta a 19 anni l’attrice di Godzilla: parlava con Kong usando la lingua dei segniKaylee Hottle, attrice nota per il ruolo di Jia in una serie di film di Godzilla, è deceduta in un incidente automobilistico nel Maryland.

Temi più discussi: Morta a 19 anni l'attrice Kaylee Hottle, star di Godzilla: vittima di un incidente stradale; Kaylee Hottle morta a 18 anni in un incidente nel Maryland, l'attrice sorda aveva interpretato Jia in Godzilla; Addio a Kaylee Hottle, morta in un incidente l’attrice che comunicava a segni con Godzilla; Addio a Kaylee Hottle: l'attrice di Godzilla è morta in un incidente a soli 18 anni.

Kaylee Hottle, l’attrice sorda nota per il ruolo di Jia nella saga di Godzilla, è morta a soli 19 anni in un tragico incidente stradale nel Maryland. La notizia, confermata dal padre Joshua al sito Tmz, è arrivata attraverso una diretta streaming in lingua dei segni am x.com

Kaylee Hottle è tristemente scomparsa all'età di 18 anni dopo un incidente stradale mortale. Era conosciuta per aver interpretato Jia nei film di Godzilla x Kong. reddit

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