Il giornalista e corrispondente di La7 dalla Casa Bianca è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La madre riferisce che sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso. Poche settimane prima, aveva realizzato un’intervista esclusiva al presidente degli Stati Uniti, che aveva suscitato tensioni diplomatiche con il governo italiano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Roma, 20 luglio 2026 – E’ morto il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 dalla Casa Bianca, autore poche settimane fa dello scoop dell’intervista esclusiva al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che innescò il caso diplomatico con la premier Meloni. Compatangelo, nato il 15 novembre 1975 a Savona e corrispondente dalla Casa Bianca per La7 e altre testate italiane, lo scorso novembre 2025 è stato eletto presidente dell'associazione dei corrisponenti stranieri della Casa Bianca "White House Foreign Media Group" da lui fondato. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla Polizia locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 dalla Casa Bianca: trovato senza vita in casa. La mamma: “Stanno indagando”

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