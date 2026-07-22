Nel mondo Peck, oltre alla gastronomia, enoteca e bottega storica, si trova anche una produzione artigianale di gelato. La realizzazione avviene nei laboratori della casa milanese, seguendo gli stessi standard qualitativi dell’intera offerta. Questa attività meno nota rappresenta un aspetto nascosto del marchio, che si distingue per la cura nella produzione dei propri prodotti. Il gelato viene preparato con metodi artigianali, mantenendo la tradizione e la qualità che caratterizzano Peck.

Prima di tutto l’alta gastronomia, l’enoteca e la storica bottega di via Spadari. Ma nel mondo Peck c’è anche un’attività meno conosciuta: la produzione artigianale di gelato, realizzata nei laboratori della casa milanese seguendo gli stessi criteri che caratterizzano l’intera offerta del marchio. La selezione delle materie prime, la tecnica di lavorazione e la ricerca dell’equilibrio sono infatti alla base di una proposta che punta a coniugare qualità e accessibilità. L’obiettivo dichiarato è costruire un gelato capace di esaltare il gusto naturale degli ingredienti, mantenendo al tempo stesso una consistenza particolarmente cremosa. Per questo le ricette limitano la componente zuccherina, lasciando maggiore spazio ai sapori delle materie prime, mentre nei sorbetti la percentuale di frutta arriva fino al 70%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È il gelato il tesoro nascosto di Peck

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