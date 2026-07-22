Durante un comizio, la nipote di una figura storica della sinistra ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi. Il discorso riprende lo stile di altri interventi politici di familiari di figure pubbliche, con toni emotivi e richiami alla memoria. La scena si è svolta davanti a un pubblico raccolto, con applausi e un’atmosfera di attesa per la sua possibile candidatura.

Prove di candidatura per la nuova icona della sinistra. Il copione ricorda quello già visto con Ilaria Cucchi e, prima ancora, Haidi Giuliani: un caso di cronaca che diventa battaglia politica, il familiare della vittima trasformato nel volto della mobilitazione e la stessa rete di attivisti, associazioni e lo stesso avvocato, Fabio Anselmo, già legale della famiglia Cucchi e compagno di Ilaria Cucchi. Oggi quel ruolo sembra toccare a Yossra Fakir (foto), nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro. Fino a pochi giorni fa il suo nome era sconosciuto. Lunedì sera, invece, è stata lei la protagonista della manifestazione organizzata in piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E il comizio della nipote è già una prova di candidatura

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