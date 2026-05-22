A Modica, una donna di 42 anni di Catania è stata denunciata per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. La truffa è stata sventata grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno evitato che la vittima perdesse denaro. La figlia dell'anziana ha scoperto la truffa e ha segnalato l’accaduto alle forze dell'ordine. La donna aveva chiamato l'anziana fingendosi il nipote, tentando di convincerla a consegnare denaro.

Una denuncia per tentata truffa aggravata a Modica, dove una donna di 42 anni residente a Catania è stata fermata mentre cercava, insieme a complici, di raggirare un’anziana signora. L’episodio è avvenuto all’ora di pranzo, quando la vittima, una 86enne modicana, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto impiegato postale e ha tentato di convincerla a consegnare del denaro. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta grazie alla prontezza della figlia della vittima, che ha intuito il tentativo di truffa e ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modica, prova a truffare un'anziana al telefono fingendosi il nipote: la figlia della vittima scopre tutto

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