E ieri la Commissione Affari istituzionali ha approvato una variazione sul regolamento Tari che introduce una riduzione della tariffa per le attività che scelgono di donare gratuitamente le eccedenze alimentari anziché destinarle allo smaltimento. E su questo si è detto molto soddisfatto Lorenzo Ermenegildi Zurlo, capogruppo del Partito Democratico, tra i promotori dell’iniziativa. "Il rapporto sulla povertà della Caritas di Perugia ci restituisce l’immagine di un tessuto sociale sempre più fragile, nel quale cresce il numero delle persone che rischiano di trovarsi in condizioni di emergenza alimentare – afferma –. Con questo provvedimento vogliamo sostenere concretamente tutte quelle imprese, attività commerciali e organizzazioni che recuperano eccedenze alimentari e le mettono gratuitamente a disposizione di chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E c’è lo sconto per chi dona il cibo avanzato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe recognized her jade pendant—not her flying ability.

Notizie e thread social correlati

Imu più bassa per chi affitta un immobile a canone concordato: a chi spetta lo sconto e come ottenerloChi affitta un immobile a canone concordato può beneficiare di una riduzione dell’Imu.

Juve, chi prendi in porta? Dibu Martinez solo con lo sconto, i piani B sono Vicario e Milinkovic SavicLa Juventus cerca un nuovo portiere, con Dibu Martinez come obiettivo principale, ma solo a condizioni di sconto.

Temi più discussi: E c’è lo sconto per chi dona il cibo avanzato; Arriva l'app per conoscere i prezzi dei carburanti. L'appello: Rimettete lo sconto sulle accise; Nudo davanti a una donna in pieno centro storico a Como, poi gli insulti alle poliziotte.

Francesca Zottis (@ZottisFrancesca) / Posts / X x.com

E c’è lo sconto per chi dona il cibo avanzatoE ieri la Commissione Affari istituzionali ha approvato una variazione sul regolamento Tari che introduce una riduzione della tariffa ... lanazione.it

Bonus Tari 2026 | Sconto al 25%: come fare domanda e chi lo ottiene?Bonus Tari 2026 con sconto al 25% da applicare all'importo totale, ecco come fare domanda e chi può ricevere l'aiuto ... ilsussidiario.net