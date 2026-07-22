E c’è lo sconto per chi dona il cibo avanzato
La Commissione Affari istituzionali ha approvato una modifica al regolamento Tari che prevede uno sconto sulla tariffa per le attività commerciali che donano le eccedenze alimentari anziché smaltirle. La riduzione si applica alle imprese che effettuano donazioni di cibo avanzato senza scopo di lucro. La misura mira a incentivare la redistribuzione di alimenti ancora consumabili, riducendo così i rifiuti e promuovendo un utilizzo più responsabile delle risorse alimentari. La variazione entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva.
E ieri la Commissione Affari istituzionali ha approvato una variazione sul regolamento Tari che introduce una riduzione della tariffa per le attività che scelgono di donare gratuitamente le eccedenze alimentari anziché destinarle allo smaltimento. E su questo si è detto molto soddisfatto Lorenzo Ermenegildi Zurlo, capogruppo del Partito Democratico, tra i promotori dell’iniziativa. "Il rapporto sulla povertà della Caritas di Perugia ci restituisce l’immagine di un tessuto sociale sempre più fragile, nel quale cresce il numero delle persone che rischiano di trovarsi in condizioni di emergenza alimentare – afferma –. Con questo provvedimento vogliamo sostenere concretamente tutte quelle imprese, attività commerciali e organizzazioni che recuperano eccedenze alimentari e le mettono gratuitamente a disposizione di chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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