due milioni per ricollocare i lavoratori

Un bando da 2 milioni di euro sarà aperto entro settembre per sostenere la ricollocazione dei lavoratori nel settore industriale in montagna. La Regione ha annunciato incentivi destinati a favorire il rilancio dell’industria locale, con l’obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali. Il finanziamento mira a favorire il trasferimento e la riqualificazione dei dipendenti coinvolti in aree montane, contribuendo a contrastare l’abbandono e la deindustrializzazione di queste zone.

Rilanciare l’ industria in montagna. Attraverso incentivi che arriveranno anche dalla Regione, con un bando da 2 milioni di euro previsto entro settembre. Lo chiedono i cittadini, lo vogliono le istituzioni, lo rivendicano i lavoratori. A Silla, frazione di Gaggio Montano, ieri mattina c’erano anche quelli della Gaggio Tech, alle prese con una crisi e un fallimento aziendale che va avanti da anni, tra cassa integrazione, licenziamenti, promesse e una Naspi alle porte da fine agosto. "Siamo persone che stanno perdendo certezze, serenità, tutte le nostre speranze e aspettative per noi e per le nostre famiglie sono svanite e ci stiamo ritrovando senza un lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il lusso dei miliardari lo pagano i lavoratori e le lavoratrici

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