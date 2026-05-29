Crisi Bon Jour il futuro è un rebus Incontro in Comune | Ricollocare i lavoratori

A Palazzo Tursi si è svolto un incontro tra l’assessore comunale e i rappresentanti sindacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. L’obiettivo principale era discutere della crisi di Bon Jour e delle possibili soluzioni, con particolare attenzione alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si è parlato di possibili interventi per affrontare la situazione.

Si è tenuto a Palazzo Tursi un vertice tra l’assessore comunale Robotti e i rappresentanti di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. Al centro del tavolo, il destino dei lavoratori di una delle realtà artigiane più storiche e radicate del territorio, la Bon Jour, storica azienda dolciaria. L’incontro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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CEO Knocked Over A Staff's Files, One Look Up, He Was Completely Lost In Her!

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