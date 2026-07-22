DUC di Pozzuoli fermo da un anno i sindacati incalzano il Comune

Notizia in breve

Il DUC di Pozzuoli è fermo da più di un anno, secondo quanto segnalato dai sindacati. Dopo l’avvio del percorso per la creazione del Distretto Urbano del Commercio, non sono stati fatti progressi. Le organizzazioni di categoria chiedono chiarimenti e sollecitano l’intervento del Comune per sbloccare la situazione. La mancanza di sviluppi alimenta la preoccupazione tra gli operatori commerciali locali.