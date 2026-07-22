DUC di Pozzuoli fermo da un anno i sindacati incalzano il Comune
Il DUC di Pozzuoli è fermo da più di un anno, secondo quanto segnalato dai sindacati. Dopo l’avvio del percorso per la creazione del Distretto Urbano del Commercio, non sono stati fatti progressi. Le organizzazioni di categoria chiedono chiarimenti e sollecitano l’intervento del Comune per sbloccare la situazione. La mancanza di sviluppi alimenta la preoccupazione tra gli operatori commerciali locali.
A oltre un anno dall’avvio del percorso per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC), la situazione resta bloccata e cresce la preoccupazione tra le organizzazioni di categoria. Secondo quanto denunciato, una delle tre associazioni fondatrici non avrebbe preso parte alle ripetute convocazioni necessarie per completare la costituzione del Distretto, impedendone di fatto il decollo. Una paralisi che rischia di avere pesanti conseguenze per il tessuto commerciale cittadino. Senza il DUC formalmente operativo, infatti, il Comune di Pozzuoli non può partecipare ai bandi regionali e ai programmi di finanziamento destinati ai... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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