Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus per circa 35 milioni di euro. La conferma arriva dai recenti sviluppi di mercato, mentre il giocatore ha partecipato alla prima amichevole stagionale contro il Basilea. Durante la partita, Luiz è stato protagonista, e nelle prossime settimane si attendono sviluppi sulla sua eventuale cessione. Il tecnico ha mostrato un sorriso a metà, senza confermare né smentire l’eventuale rilancio del giocatore in rosa.

Il centrocampista brasiliano protagonista nella prima amichevole stagionale: Spalletti potrebbe rilanciarlo in bianconero Luciano Spalletti sorride a metà dopo il primo test stagionale contro il Basilea. Da un lato l’infortunio di Ekhator (che ne avrà per 20-25 giorni), dall’altro invece i segnali di risveglio di Douglas Luiz. Douglas Luiz, ex Aston Villa (Ansa) – Calciomercato.it Il brasiliano era uno degli uomini più attesi e nei 45 minuti in cui è sceso in campo è stato tra i migliori della compagine bianconera. Il centrocampista ha fornito una buona prestazione in cabina di regia e dato qualità alla manovra della Juve. Spalletti è rimasto soddisfatto della prova di Douglas Luiz, spronandolo allo stesso tempo ad essere più continuo e ‘cattivo’ agonisticamente parlando. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Douglas Luiz lo spinge via dalla Juventus: addio da 35 milioni

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Douglas Luiz Chooses VILLA over CHELSEA

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