Alle prime luci dell’alba di ieri, agenti sono entrati nell’ex colonia Mater Purissima a Ponte Sasso per un sopralluogo. Quando sono arrivati, poco dopo le 6, l’edificio risultava vuoto. Tuttavia, sono stati trovati evidenti segni di un dormitorio abusivo. Non sono stati riscontrati presenti al momento dell’ispezione. Non sono state effettuate ulteriori azioni o rilievi nel corso della visita.

di Tiziana Petrelli Quando gli agenti sono entrati, poco dopo le 6 di ieri mattina, dentro l’ex colonia Mater Purissima non c’era nessuno. Ma i segni di effrazione e gli oggetti rinvenuti in quell’edificio dismesso hanno raccontato comunque una storia ben precisa: qualcuno, in tempi recenti, aveva utilizzato abusivamente la grande struttura abbandonata di Ponte Sasso. Il blitz ha coinvolto la Polizia locale di Fano, il Commissariato e una squadra della Questura, che hanno ispezionato gli spazi interni e l’area esterna dopo le segnalazioni dei residenti su movimenti sospetti e ingressi irregolari. L’immobile, di proprietà della Diocesi di Urbino, sarebbe stato frequentato soprattutto nei mesi invernali, quando poteva offrire un riparo più stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dormitorio abusivo nell’ex colonia. A Ponte Sasso scatta il blitz all’alba

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