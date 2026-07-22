Dopo una frana, la zona alta di un paese è stata resa di nuovo sicura grazie a un intervento tecnico. L’intervento, che non è visibile dall’esterno, ha riguardato lavori di consolidamento del terreno e stabilizzazione delle aree interessate. I lavori sono in fase di completamento e sono stati effettuati per prevenire futuri rischi legati a ulteriori frane. La riapertura della zona è prevista a breve.

Un intervento poco visibile agli occhi dei cittadini, ma decisivo per la sicurezza del territorio e di chi vive nella zona. Sono ormai in via di conclusione a Pontassieve i lavori di ripristino e messa in sicurezza della frana che aveva interessato l’area alta del paese, lungo il tracciato di un vecchio acquedotto, dove un cedimento aveva reso necessario un intervento urgente da parte del Comune. L’opera ha consentito di mettere in sicurezza le abitazioni vicine all’area del dissesto e di ripristinare la viabilità interna, restituendo ai residenti la piena e sicura fruibilità delle strade della zona. In passato, a monte di via della Repubblica, correva infatti un vecchio acquedotto costituito da grandi muri in pietra verticali e da una volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo la frana torna sicura la zona alta del paese

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