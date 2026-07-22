Venerdì 24 luglio si svolgerà in provincia di Bari la cerimonia religiosa tra un calciatore e la sua compagna. La coppia, diventata genitori di un bambino a settembre 2024, si sposerà con rito cattolico. Sono attesi numerosi invitati, tra cui personaggi noti. La celebrazione si terrà in una location della regione, con presenza di familiari e amici. La coppia ha annunciato il matrimonio sui social, condividendo l’evento con i follower.

In Puglia, in provincia di Bari, venerdì 24 luglio Donnarumma e Alessia Elefante si diranno sì con rito religioso. Attesi tanti invitati tra cui molti vip Gigi Donnarumma e Alessia Elefantesono pronti al grande passo, dopo essere diventati genitori di Leo a settembre 2024, la coppia ha deciso di sposarsi anche con rito religioso. Infattia maggio scorso avevano già fatto dei piccoli festeggiamenti in occasione del matrimonio civile. Adesso si prevede una grande festa il 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari. Si prevede una festa gigantesca, con circa 200 invitati, di cui molti vip appartenenti al mondo del calcio. Le nozze quindi verranno celebrate in Valle d’Itria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donnarumma e Alessia sposi il 24 luglio: la cerimonia in Puglia

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