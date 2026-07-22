Docente che richiede continuità didattica da GPS deve compilare anche la sezione delle supplenze Pillole di Question Time
Un docente che richiede continuità didattica tramite GPS deve compilare anche la sezione dedicata alle supplenze. La procedura prevede la compilazione di una domanda contenente fino a 150 preferenze di sede e materia. La richiesta di continuità deve essere inserita nella sezione specifica del modulo online, insieme alle altre preferenze, per essere considerata. La procedura riguarda i docenti che intendono ottenere un incarico stabile o continuativo.
I docenti che possono beneficiare della continuità didattica devono prestare attenzione alla compilazione della domanda per le 150 preferenze. Nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola, Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, ha chiarito che limitarsi a inserire come prima preferenza la scuola nella quale si è prestato servizio nell'anno precedente non è sufficiente e può compromettere l'assegnazione della supplenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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