Docente che richiede continuità didattica da GPS deve compilare anche la sezione delle supplenze Pillole di Question Time

I docenti che possono beneficiare della continuità didattica devono prestare attenzione alla compilazione della domanda per le 150 preferenze. Nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola, Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, ha chiarito che limitarsi a inserire come prima preferenza la scuola nella quale si è prestato servizio nell'anno precedente non è sufficiente e può compromettere l'assegnazione della supplenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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